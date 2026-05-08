Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе

Гражданам, чьи действия привели к повреждению чужого имущества во время приготовления шашлыка во дворе жилого многоквартирного дома, грозит штраф до 50 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что даже простое разведение огня в неположенном месте без последствий может обернуться серьезными финансовыми потерями для нарушителя.

Иногда жители многоквартирных домов сталкиваются с ситуацией, когда соседи решают устроить пикник прямо под окнами. Разведение огня вблизи зданий несет серьезную угрозу безопасности. По закону жарить шашлыки на газонах, детских площадках или тротуарах запрещено. Последствия окажутся весьма неприятными. Наказание за такие проступки может определять статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Гражданину за это выпишут штраф до 15 тыс. рублей. В теплое время сумма взыскания может вырасти до 20 тыс. рублей. Если из-за костра или мангала пострадало чужое имущество, штраф для граждан может быть до 50 тыс. рублей, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что перед тем, как решить пожарить шашлык во дворе многоквартирного дома, следует уточнить в УК, есть ли для этого специально отведенные места. По его словам, сделать это можно через приложение «Госуслуги.Дом».

Нередко дворовые шашлычные посиделки сопровождаются распитием спиртных напитков и громкими разговорами. Терпеть подобное поведение под своим балконом совершенно не обязательно. Жильцам стоит позвонить по номеру 112 и сообщить диспетчеру о разведении костра рядом с жилым домом. Желательно также сделать пару снимков нарушителей на телефон. Перед тем как решить самому пожарить шашлык во дворе ЖК, надо обязательно уточнить у управляющей компании, есть ли специальные места для такого отдыха. Сделать это можно через обращение, например, в приложении «Госуслуги.Дом», — резюмировал Бондарь.

