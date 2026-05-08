Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне

Минкультуры: «Судьба человека» стала одной из любимых книг о ВОВ среди зумеров

Репродукция картины Юрия Михайловича Непринцева «Отдых после боя»
«Судьба человека» и «Василий Теркин» стали одними из самых популярных произведений о Великой Отечественной войне среди зумеров. Об этом NEWS.ru стало известно из исследования главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея. В нем отмечается, что представители старшего поколения предпочитают малоизвестную советскую литературу.

Старшее поколение в два-три раза лучше знает военную литературу, чем зумеры. Среди популярных произведений молодежь выделила «Судьбу человека», «Повесть о настоящем человеке» и «Василия Теркина», а также документальную литературу и зарубежную прозу, например «Мальчик в полосатой пижаме». Миллениалы назвали советскую военную прозу 1940–1980-х годов: «Горячий снег», «Живые и мертвые», «Сотников», «Батальоны просят огня», «Волоколамское шоссе». Возрастные граждане почти не читают современные работы, зато отлично знакомы с малоизвестной советской классикой и мемуарами: «Блокада», «Война», «Вечный зов», — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, среди ключевых мемориальных объектов, посвященных войне, представители всех поколений выделяют Музей Победы и Мамаев курган, а также Центральный музей Вооруженных сил и Музей обороны и блокады Ленинграда. Также отмечается, что высокой популярностью пользуются местные музеи в различных регионах.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что две трети россиян (67%) считают День Победы самым значимым праздником. За последние 20 лет доля таких ответов уменьшилась на девять процентов. При этом число людей, видящих в этом дне память и скорбь, увеличилось до 25%.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
