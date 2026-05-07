В Кремле поставили точку в вопросе режима тишины на СВО

В Кремле поставили точку в вопросе режима тишины на СВО Песков: Россия не отреагировала на объявленный Киевом режим тишины

Российская сторона не отреагировала на объявленный Украиной режим тишины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что объявленное Москвой перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая, передает РИА Новости.

Никакой реакции российской стороны на это не было, — отметил представитель Кремля.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.