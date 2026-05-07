День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:06

Песков жестко высказался о западных вбросах о России

Песков: Кремль не считает нужным комментировать информационные нападки Запада

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кремль не считает заслуживающими внимания западные обвинения в адрес России, в том числе в якобы попытках покушения на российских иммигрантов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, поступающая информация лишена доказательств и далека от разумных оснований, передает РИА Новости.

Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания, — высказался он.

Ранее Песков резко осудил попытки европейских стран сорвать приезд иностранных делегаций на московский парад Победы, назвав такие действия «ребячеством». По словам представителя Кремля, подобное поведение выглядит неприемлемо для государств, которые называют себя частью «большой европейской семьи».

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что Запад развернул широкомасштабную кампанию по дискредитации Росатома, пытаясь сорвать его работу и не допустить выхода госкорпорации на рынки соседних «братских» стран. Он подчеркнул, что в настоящее время на долю Росатома приходится около 90% всех глобальных экспортных контрактов.

Власть
Россия
Запад
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.