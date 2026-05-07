Песков жестко высказался о западных вбросах о России Песков: Кремль не считает нужным комментировать информационные нападки Запада

Кремль не считает заслуживающими внимания западные обвинения в адрес России, в том числе в якобы попытках покушения на российских иммигрантов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, поступающая информация лишена доказательств и далека от разумных оснований, передает РИА Новости.

Не считаем, что это вообще нужно как-то комментировать. Такую информацию не считаем заслуживающей внимания, — высказался он.

Ранее Песков резко осудил попытки европейских стран сорвать приезд иностранных делегаций на московский парад Победы, назвав такие действия «ребячеством». По словам представителя Кремля, подобное поведение выглядит неприемлемо для государств, которые называют себя частью «большой европейской семьи».

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что Запад развернул широкомасштабную кампанию по дискредитации Росатома, пытаясь сорвать его работу и не допустить выхода госкорпорации на рынки соседних «братских» стран. Он подчеркнул, что в настоящее время на долю Росатома приходится около 90% всех глобальных экспортных контрактов.