27 апреля 2026 в 11:20

Совбез России уличил Запад в попытке насолить Росатому

СБ России: Запад пытается помешать Росатому заходить в соседние страны

Запад ведет масштабную кампанию по дискредитации Росатома, стремясь помешать его работе и не допустить выхода компании в соседние «братские» страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он напомнил, что на сегодняшний день у госкорпорации сосредоточено около 90% всех мировых экспортных контрактов, передает ТАСС.

Если взять, допустим, одно из последних таких событий, которые касаются строительства атомной энергетики, допустим, в Казахстане, в Киргизии, то для того, чтобы Росатом не заходил в наши братские страны, была развернута масштабнейшая информационная кампания по дискредитации Росатома, — заявил Шевцов.

По его словам, попытки давления на Росатом уже предпринимались и будут продолжаться. Шевцов отметил, что в этом участвует большое число людей, а финансирование подобных усилий остается значительным. К этому, как он считает, причастны западные и прозападные СМИ.

Ранее глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что финансирование строительства первой казахстанской атомной электростанции «Балхаш», которую планируется возводить совместно с Росатомом, не приведет к сложностям. Он заверил, что РФ предоставит республике межгосударственный кредит, который покроет 85% расходов на проект.

