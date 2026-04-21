В Казахстане раскрыли детали строительства первой АЭС совместно с Россией Россия даст Казахстану кредит на 85% строительства АЭС «Балхаш»

Финансирование строительства первой казахстанской АЭС «Балхаш», возводимой совместно с Росатомом, не вызовет затруднений, заявил журналистам глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. Москва предоставит Астане межгосударственный кредит, покрывающий 85% затрат, остальные 15% внесет казахстанское правительство, причем соглашения уже практически готовы, передает его слова ТАСС.

Проблем с финансированием по нашей станции не будет. Определена формула, в рамках которой Российской Федерацией правительству Республики Казахстан будет предоставлен межгосударственный кредит, — сказал он.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление правительства, в котором местом строительства первой атомной электрической станции страны назвали Жамбылский район Алма-Атинской области. По итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен, которое расположено на берегу озера Балхаш. Местное население на публичных слушаниях в августе 2023 года поддержало строительство станции. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить возведение объекта.