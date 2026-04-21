21 апреля 2026 в 12:32

Эксперт допустил рост цен на ОСАГО после повышения лимита выплат

Аналитик Виноградов: ОСАГО подорожает на 500–700 рублей в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышение лимита выплат по ОСАГО за вред здоровью приведет к росту средней стоимость страховки на 5–8%, что в деньгах составляет 500–700 рублей в год, заявил NEWS.ru эксперт по стратегическим коммуникациям Владимир Виноградов. Так он прокомментировал поправки в закон, предполагающие увеличение потолка выплат по полисам с 500 тыс. до 2 млн рублей.

После повышения лимита выплат полис ОСАГО действительно станет дороже, но для большинства водителей это не станет шоком. По моим прогнозам, средняя стоимость страховки вырастет примерно на 5–8%, то есть на 500–700 рублей в год. Для тех, кто ездит аккуратно и не попадает в аварии, удорожание будет еще менее заметным — не более 3%, — сказал Виноградов.

Основной удар нововведения нанесут по карману „аварийных“ автовладельцев, часто оказывающихся виновниками происшествий, — именно они почувствуют удорожание сильнее всего, считает эксперт.

При этом, по его словам, незначительный рост цены полиса оправдан, так как пострадавшие в серьезных авариях смогут получать гораздо более весомые компенсации.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью. По ее словам, при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика лимит выплат за вред жизни и здоровью сейчас существенно выше и составляет 2 млн рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
