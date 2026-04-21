Эксперт допустил рост цен на ОСАГО после повышения лимита выплат Аналитик Виноградов: ОСАГО подорожает на 500–700 рублей в год

Повышение лимита выплат по ОСАГО за вред здоровью приведет к росту средней стоимость страховки на 5–8%, что в деньгах составляет 500–700 рублей в год, заявил NEWS.ru эксперт по стратегическим коммуникациям Владимир Виноградов. Так он прокомментировал поправки в закон, предполагающие увеличение потолка выплат по полисам с 500 тыс. до 2 млн рублей.

После повышения лимита выплат полис ОСАГО действительно станет дороже, но для большинства водителей это не станет шоком. По моим прогнозам, средняя стоимость страховки вырастет примерно на 5–8%, то есть на 500–700 рублей в год. Для тех, кто ездит аккуратно и не попадает в аварии, удорожание будет еще менее заметным — не более 3%, — сказал Виноградов.

Основной удар нововведения нанесут по карману „аварийных“ автовладельцев, часто оказывающихся виновниками происшествий, — именно они почувствуют удорожание сильнее всего, считает эксперт.

При этом, по его словам, незначительный рост цены полиса оправдан, так как пострадавшие в серьезных авариях смогут получать гораздо более весомые компенсации.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью. По ее словам, при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика лимит выплат за вред жизни и здоровью сейчас существенно выше и составляет 2 млн рублей.