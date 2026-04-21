21 апреля 2026 в 12:41

Власти готовят «Антифрод-3» для удара по кибермошенникам

Минцифры приступило к разработке третьего пакета мер против кибермошенничества

Минцифры России приступило к формированию третьего пакета мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова на круглом столе в Совете Федерации. Ведомство уже дало новому комплексу кодовое название «Антифрод-3». Заседание транслируется на сайте СФ.

Начали формирование третьего пакета мер [по борьбе с мошенниками], которые называем сейчас кодовым названием «Антифрод-3», — сказала она.

Скворцова выразила надежду, что в ближайшее время министерство подготовит конкретные предложения и вынесет их на общественное и экспертное обсуждение. Подробности нового пакета пока не раскрываются.

Ранее в МВД сообщили, что пособники телефонных мошенников, организовавшие подпольные узлы связи в арендованных квартирах Ярославля и Костромы, причастны к хищению более 8 млн рублей у россиян. Злоумышленники обслуживали сим-боксы, заменяли карты, постоянно перемещали оборудование и обеспечивали бесперебойный доступ в интернет.

