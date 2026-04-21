Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:32

Названа сумма ущерба от действий пособников украинских кол-центров

Волк сообщила о хищении более 8 млн рублей с помощью сим-боксов в Ярославле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пособники телефонных мошенников, организовавшие подпольные узлы связи в арендованных квартирах Ярославля и Костромы, причастны к хищению более 8 млн рублей у граждан России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Злоумышленники обслуживали сим-боксы, заменяли карты, постоянно перемещали оборудование и обеспечивали бесперебойный доступ в интернет, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что для размещения сим-боксов соучастники арендовали квартиры в Ярославле и Костроме. Злоумышленники осуществляли их обслуживание, замену сим-карт, постоянное перемещение устройств и обеспечивали их бесперебойный доступ к интернету. С использованием этих незаконных узлов связи у россиян были похищены крупные суммы. Причиненный ущерб превышает 8 млн рублей, — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что мошенники списали со счетов белгородской агрофирмы более 110 млн рублей, после того как сотрудница открыла файл из письма с темой «Накладная». В письме сообщалось, что срок действия предложения — всего один рабочий день, к нему прилагался файл.

Россия
Регионы
мошенники
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.