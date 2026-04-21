Названа сумма ущерба от действий пособников украинских кол-центров Волк сообщила о хищении более 8 млн рублей с помощью сим-боксов в Ярославле

Пособники телефонных мошенников, организовавшие подпольные узлы связи в арендованных квартирах Ярославля и Костромы, причастны к хищению более 8 млн рублей у граждан России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Злоумышленники обслуживали сим-боксы, заменяли карты, постоянно перемещали оборудование и обеспечивали бесперебойный доступ в интернет, передает ТАСС.

Причиненный ущерб превышает 8 млн рублей, — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что мошенники списали со счетов белгородской агрофирмы более 110 млн рублей, после того как сотрудница открыла файл из письма с темой «Накладная». В письме сообщалось, что срок действия предложения — всего один рабочий день, к нему прилагался файл.