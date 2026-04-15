15 апреля 2026 в 17:09

Аферисты отправили одно письмо и списали со счетов агрофирмы 110 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники списали со счетов белгородской агрофирмы более 110 млн рублей, после того как сотрудница открыла файл из письма с темой «Накладная», сообщил Telegram-канал «112». По информации источника, деньги были похищены с помощью вредоносной программы.

Один из сотрудников фирмы рассказал, что предприятие занимается выращиванием зерновых. В письме сообщалось, что срок действия предложения — всего один рабочий день, к нему прилагался файл. Почти сразу после его открытия деньги начали исчезать со счетов.

Отправителем значилось свердловское молочное предприятие, а средства перечислялись на счет, якобы принадлежащий брянскому городскому перевозчику. Трансакции шли по нарастающей: от 5 млн до почти 70 млн рублей.

Ранее в МВД заявили, что аферисты разработали новый способ обмана пожилых граждан накануне празднования Дня Победы. Под видом торжественного вручения юбилейных медалей и знаков отличия преступники стремятся заполучить конфиденциальные сведения о человеке. Добытая подобным образом информация затем применяется для проникновения в учетные записи на «Госуслугах».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
