Мошенники начали раздавать пенсионерам «медали» к 9 Мая Мошенники под видом раздачи медалей к 9 Мая крадут данные пенсионеров

Новую схему обмана пенсионеров придумали мошенники в преддверии 9 Мая, предупредили жителей Кабардино-Балкарии в пресс-службе регионального МВД. Под предлогом вручения памятных наград злоумышленники выманивают персональные данные.

Злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками органов местного самоуправления. Они сообщают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград, приуроченных к памятной дате. Для убедительности мошенники даже называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет получить эти символы памяти, — говорится в сообщении.

Полученные сведения используются для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». В результате злоумышленники получают возможность распоряжаться чужими сбережениями и оформлять кредиты. Граждан призвали проявлять бдительность и напомнили, что настоящие представители местных администраций никогда не требуют личные данные по телефону.

До этого выяснилось, что злоумышленники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Переходя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.