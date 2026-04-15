15 апреля 2026 в 13:52

Мошенники начали раздавать пенсионерам «медали» к 9 Мая

Мошенники под видом раздачи медалей к 9 Мая крадут данные пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новую схему обмана пенсионеров придумали мошенники в преддверии 9 Мая, предупредили жителей Кабардино-Балкарии в пресс-службе регионального МВД. Под предлогом вручения памятных наград злоумышленники выманивают персональные данные.

Злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками органов местного самоуправления. Они сообщают о якобы предстоящей выдаче медалей и наград, приуроченных к памятной дате. Для убедительности мошенники даже называют конкретный этаж и номер кабинета, где можно будет получить эти символы памяти, — говорится в сообщении.

Полученные сведения используются для доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». В результате злоумышленники получают возможность распоряжаться чужими сбережениями и оформлять кредиты. Граждан призвали проявлять бдительность и напомнили, что настоящие представители местных администраций никогда не требуют личные данные по телефону.

До этого выяснилось, что злоумышленники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Переходя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

