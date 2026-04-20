Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:16

В ОДКБ забили тревогу из-за риска крупных инцидентов на АЭС

Генсек ОДКБ Масадыков предупредил о риске крупных инцидентов на АЭС

Курская АЭС Курская АЭС Фото: Павел Львов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск серьезных инцидентов на атомных электростанциях значительно возрос, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков. По его словам, которые передает ТАСС, это чревато катастрофическими последствиями.

Возрастает опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях, что чревато катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий, — уточнил он.

В начале апреля стало известно, что по атомной электростанции «Бушер» в Иране нанесли удар американские военные. Атака не затронула ключевые объекты станции и не повлияла на ее работу, однако в результате удара погиб один сотрудник АЭС.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.

Мир
ОДКБ
АЭС
атомные станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.