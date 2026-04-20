В ОДКБ забили тревогу из-за риска крупных инцидентов на АЭС

Риск серьезных инцидентов на атомных электростанциях значительно возрос, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков. По его словам, которые передает ТАСС, это чревато катастрофическими последствиями.

В начале апреля стало известно, что по атомной электростанции «Бушер» в Иране нанесли удар американские военные. Атака не затронула ключевые объекты станции и не повлияла на ее работу, однако в результате удара погиб один сотрудник АЭС.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что АЭС «Бушер» в Иране не получила повреждений в результате атак, однако ситуация была потенциально очень опасной. По его словам, никаких негативных последствий для станции нет.