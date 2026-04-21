Петербургский историк-расчленитель обратился в суд из колонии с просьбой

Осужденный за убийство девушки петербургский историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии

Осужденный за убийство девушки петербургский историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы, передает телеканал «78». Приговор был вынесен в 2020 году, на данный момент он отбыл половину срока.

По данным источника, суд отклонил заявление Соколова из-за его возраста. Историку 69 лет, а по закону принудительные работы пенсионерам по старости не назначаются.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Соколов в ходе ссоры застрелил свою сожительницу — аспирантку Анастасию Ещенко. После убийства историк расчленил тело и попытался избавиться от останков, выбросив их в реку Мойку. 9 ноября историка задержали, когда он пытался утопить рюкзак с отрубленными руками убитой.

Суд признал Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. В декабре 2020 года ему назначили 12,5 года колонии строгого режима. По последним данным, он отбывает наказание, работает в колонии библиотекарем.

