Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 12:51

Петербургский историк-расчленитель обратился в суд из колонии с просьбой

Осужденный за расчленение историк Соколов попросил выпустить его из колонии

Олег Соколов Олег Соколов Фото: Александр Гальперин /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Осужденный за убийство девушки петербургский историк Олег Соколов попросил выпустить его из колонии и заменить наказание на принудительные работы, передает телеканал «78». Приговор был вынесен в 2020 году, на данный момент он отбыл половину срока.

По данным источника, суд отклонил заявление Соколова из-за его возраста. Историку 69 лет, а по закону принудительные работы пенсионерам по старости не назначаются.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Соколов в ходе ссоры застрелил свою сожительницу — аспирантку Анастасию Ещенко. После убийства историк расчленил тело и попытался избавиться от останков, выбросив их в реку Мойку. 9 ноября историка задержали, когда он пытался утопить рюкзак с отрубленными руками убитой.

Суд признал Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. В декабре 2020 года ему назначили 12,5 года колонии строгого режима. По последним данным, он отбывает наказание, работает в колонии библиотекарем.

Ранее в Ставропольском крае задержали 56-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения заколола ножом супруга Чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело погибшего, разложила части по пакетам, села в такси и вывезла их в Невинномысск, где выбросила в реку.

Общество
Санкт-Петербург
расчленения
убийства
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.