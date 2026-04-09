Пьяная россиянка заколола мужа ножом и выбросила останки расчлененного тела

В Ставропольском крае задержана 56-летняя женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения заколола ножом своего супруга, сообщает пресс-служба СУ СК региона. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница расчленила тело погибшего, разложила части по пакетам, села в такси и вывезла их в Невинномысск, где выбросила в реку.

5 апреля 2026 года отдыхавшие на набережной в городе Невинномысске подростки обнаружили в камышах недалеко от стадиона три полиэтиленовых пакета с фрагментами тела человека, после чего вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 5 апреля во время застолья. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в спину, после чего оттолкнула его. Потерпевший ударился головой об угол журнального стола и скончался на месте.

