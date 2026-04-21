Евросоюзу грозит нормирование товаров в случае блокады Ормузского пролива, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она отметила, что через этот пролив транзитом идет не только львиная доля энергоносителей, но и треть всех удобрений, передает Reuters.

По словам Лагард, если цены на продукты питания значительно вырастут, это приведет к росту инфляционных ожиданий. Она пояснила, что люди во всем мире уделяют особое внимание двум вещам: ценам на продукты питания и ценам на бензин на заправках. Глава ЕЦБ подчеркнула, что блокада пролива способна спровоцировать серьезные экономические последствия для стран Евросоюза.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европу в скором времени накроет «цунами» энергетического кризиса. По его словам, такой сценарий обернется для региона масштабными экономическими последствиями. Отмена авиарейсов стала одним из первых признаков нарастающих трудностей, отметил он.

До этого Дмитриев заявил, что европейские и британские бюрократы охвачены тревогой на фоне кризиса в аграрном секторе, вызванного дефицитом топлива и удобрений. Комментируя ситуацию с протестами фермеров, глава РФПИ отметил, что жители Ирландии, а затем и всей Европы восстают, чтобы защитить свой образ жизни.