«Дрожат и паникуют»: европейских чиновников уличили в новой фобии Дмитриев: чиновники из ЕС и Британии дрожат и паникуют на фоне кризиса в АПК

Европейские и британские бюрократы охвачены тревогой на фоне кризиса в аграрном секторе, вызванного дефицитом топлива и удобрений, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях.

Дмитриев, комментируя ситуацию с протестами фермеров, отметил, что жители Ирландии, а затем и всей Европы восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Причиной кризиса стали как антироссийские санкции, ударившие по рынку удобрений, так и остановка судоходства через Ормузский пролив, приведшая к росту цен на топливо.

Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, — написал Дмитриев.

Брюссель, введя санкции против российских и белорусских удобрений, сделал идеологический выбор. Он, как отмечается в сообщении, усилил зависимость Европы от альтернативного импорта и ослабив продовольственную безопасность.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС составляют около 9% от годового потребления. В данный момент существует риск дефицита.