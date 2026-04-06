В ГД ответили, чем может обернуться снижение субсидий на сельское хозяйство

Снижение господдержки агропромышленного комплекса вынудит производителей поднять цены на свою продукцию, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, правительству необходимо усилить поддержку аграрного сектора за счет сокращения неоправданных льгот для нефтеэкспортеров.

Подготовленный Минсельхозом проект постановления правительства предусматривает сокращение более чем на четверть субсидий на развитие приоритетных направлений агропромышленного сектора. Чем обернется такая экономия? Сельхозпроизводителям придется восполнить сокращение господдержки за счет собственной прибыли и банковских займов, что, в свою очередь, вынудит их поднять цены. Без того объем средств на льготное кредитование аграриев — мизер в сравнении с масштабами нашего АПК и с триллионными льготами нефтеэкспортерам. Правительству стоило хотя бы часть этой поддержки переадресовать сельхозпроизводителям и создать условия для стабилизации цен на продукты, — сказал Миронов.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что, несмотря на успехи в импортозамещении, российская промышленность сохраняет высокую зависимость от иностранных технологий в машиностроении, электронной компонентной базе и сложном промышленном оборудовании. По его словам, именно здесь требуется наибольший объем инвестиций.