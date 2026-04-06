06 апреля 2026 в 11:29

В ГД ответили, чем может обернуться снижение субсидий на сельское хозяйство

Миронов: снижение субсидий на сельское хозяйство повысит цены на продукты

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Снижение господдержки агропромышленного комплекса вынудит производителей поднять цены на свою продукцию, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, правительству необходимо усилить поддержку аграрного сектора за счет сокращения неоправданных льгот для нефтеэкспортеров.

Подготовленный Минсельхозом проект постановления правительства предусматривает сокращение более чем на четверть субсидий на развитие приоритетных направлений агропромышленного сектора. Чем обернется такая экономия? Сельхозпроизводителям придется восполнить сокращение господдержки за счет собственной прибыли и банковских займов, что, в свою очередь, вынудит их поднять цены. Без того объем средств на льготное кредитование аграриев — мизер в сравнении с масштабами нашего АПК и с триллионными льготами нефтеэкспортерам. Правительству стоило хотя бы часть этой поддержки переадресовать сельхозпроизводителям и создать условия для стабилизации цен на продукты, — сказал Миронов.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что, несмотря на успехи в импортозамещении, российская промышленность сохраняет высокую зависимость от иностранных технологий в машиностроении, электронной компонентной базе и сложном промышленном оборудовании. По его словам, именно здесь требуется наибольший объем инвестиций.

Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные отразили атаку морских дронов в Черном море
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
