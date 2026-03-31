Названы отрасли, где зависимость от импорта остается высокой Глава ТПП Катырин: в машиностроении импортозамещение требует наибольших усилий

Несмотря на успехи в импортозамещении, российская промышленность сохраняет высокую зависимость от иностранных технологий в машиностроении, электронной компонентной базе и сложном промышленном оборудовании, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, именно здесь требуется наибольший объем инвестиций.

Есть и чувствительные направления. В первую очередь это машиностроение, электронная компонентная база, сложное промышленное оборудование. В этих секторах зависимость от импортных технологий пока остается высокой, и именно здесь требуется наибольший объем инвестиций и технологического развития, — сказал Катырин.

Он призвал не просто замещать ввоз, а создавать полноценные цепочки внутри страны. Это требует времени, инвестиций, доступа к финансированию и технологических партнерств, отметил глава ТПП.

По его словам, в агропромышленном комплексе Россия уже обеспечивает себя зерном, сахаром и мясом птицы, а уровень самообеспеченности по основным видам продовольствия превышает 90%. Похожие процессы идут в производстве удобрений, металлопродукции и стройматериалов, отметил Катырин.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Россия научилась создавать полностью импортозамещенные самолеты. По его словам, в среднем новый летательный аппарат создается за шесть-семь лет.