Названо одно из главных конкурентных преимуществ российских компаний

За последние годы российские компании прошли серьезную перестройку и теперь умеют работать в условиях повышенной неопределенности, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его словам, это стало их конкурентным преимуществом.

Российский бизнес за последние годы уже прошел период серьезной перестройки и доказал, что умеет работать в условиях повышенной неопределенности. Сегодня этот опыт становится одним из его конкурентных преимуществ, — сказал Катырин.

Он пояснил, что в выигрыше оказываются те компании и экономики, которые способны быстро адаптироваться и диверсифицировать направления работы. Роль ТПП в этой ситуации — помогать компаниям работать с меньшими рисками, в частности находить и проверять партнеров, проводить экспертизу контрактов и обеспечивать юридическую инфраструктуру для разрешения споров, отметил Катырин.

Ранее Сергей Катырин заявил, что разворот России на Восток состоялся, но о полном замещении европейских рынков говорить пока рано. Он пояснил, что, несмотря на значительное расширение работы с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, российский бизнес сталкивается с практическими сложностями.