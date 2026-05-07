Чемпионка России оценила уровень конкуренции в настольном теннисе

Уровень конкуренции в настольном теннисе растет с каждым годом, заявила NEWS.ru девятикратная чемпионка России Элизабет Абраамян. Она отметила, что подтягиваются даже те страны, которые обычно считались аутсайдерами.

У нас очень много молодых талантливых перспективных юниоров, которые уже наступают нам на пятки. Взрослые опытные игроки тоже в строю и всегда могут навязать борьбу. На международной арене конкуренция особенно высока: подтягиваются даже те страны, которые ранее считались аутсайдерами. Практически на каждом турнире появляются новые молодые перспективные игроки из азиатских стран — лидеров в нашем виде спорта, — сказала спортсменка.

На прошедшем чемпионате России Абраамян стала первой в миксте и парном разряде. В индивидуальных соревнованиях спортсменка уступила Марии Тайлаковой.

Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко рассказал, что в их виде спорта нельзя разбивать ракетки, за это сразу удаляют с игры. Он отметил, что нарушение фиксируется, даже если ракетка просто упадет. Сидоренко упомянул несдержанность теннисистов, в частности казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева, которые, по его словам, «уже всех переслали».