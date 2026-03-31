В ТПП призвали к предсказуемости фискальной системы

Российские предприниматели готовы адаптироваться к изменениям в налоговой системе, но рассчитывают на предсказуемость правил на несколько лет вперед, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. В этом случае они смогут строить долгосрочные планы, пояснил он.

Бизнес рассчитывает на стабильность и предсказуемость правил. Если параметры [налоговой] системы будут закреплены на несколько лет вперед и не будут постоянно корректироваться, компании смогут адаптироваться и строить долгосрочные планы, — сказал Катырин.

Он напомнил, что с 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%, и компании были вынуждены заранее учитывать это в финансовых моделях. Во многих отраслях рост налоговой нагрузки уже частично отражен в ценах, чтобы сохранить рентабельность. При этом глава ТПП подчеркнул, что для части предприятий с минимальной маржинальностью возникает «эффект отсечки».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство поддержать инициативу о введении налога на сверхприбыль для банковского сектора, отметив, что финансовые организации получили рекордные доходы благодаря преференциям государства. Он заявил, что подобная мера позволит не только найти дополнительные средства для решения социальных проблем, но и выровняет дисбаланс в налоговой нагрузке между разными отраслями.