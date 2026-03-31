31 марта 2026 в 13:59

В ТПП призвали к предсказуемости фискальной системы

Глава ТПП Катырин: бизнес рассчитывает на стабильность налоговой системы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские предприниматели готовы адаптироваться к изменениям в налоговой системе, но рассчитывают на предсказуемость правил на несколько лет вперед, заявил в интервью NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. В этом случае они смогут строить долгосрочные планы, пояснил он.

Бизнес рассчитывает на стабильность и предсказуемость правил. Если параметры [налоговой] системы будут закреплены на несколько лет вперед и не будут постоянно корректироваться, компании смогут адаптироваться и строить долгосрочные планы, — сказал Катырин.

Он напомнил, что с 2026 года базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%, и компании были вынуждены заранее учитывать это в финансовых моделях. Во многих отраслях рост налоговой нагрузки уже частично отражен в ценах, чтобы сохранить рентабельность. При этом глава ТПП подчеркнул, что для части предприятий с минимальной маржинальностью возникает «эффект отсечки».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал правительство поддержать инициативу о введении налога на сверхприбыль для банковского сектора, отметив, что финансовые организации получили рекордные доходы благодаря преференциям государства. Он заявил, что подобная мера позволит не только найти дополнительные средства для решения социальных проблем, но и выровняет дисбаланс в налоговой нагрузке между разными отраслями.

Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил нуждающимся странам забирать топливо из Ормузского пролива
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
В деле о нападении с арбалетом на школу появился еще один фигурант
Девелопер рассказала, как жители новостроек расширяют круг общения
Театр на Малой Ордынке покажет новый спектакль «Столыпин и враги»
Метеоролог рассказал, каким будет апрель в Питере
«В состоянии аффекта»: адвокат пасынка Намина не согласилась с приговором
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

