«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России

Фермерское движение в России прошло большой путь, став серьезной созидательной силой и продолжив лучшие традиции крестьянского труда, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Мероприятие стартовало 24 марта в Казани. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

За прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Во многом благодаря вам <...> во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты, расширяются площади сельхозугодий, меняется к лучшему культура производства, — отметил Путин.

Президент особо подчеркнул активную работу ассоциации, которая вносит вклад в консолидацию профессионального сообщества, решение отраслевых проблем, совершенствование законодательства и развитие сельских территорий. Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложения участников найдут воплощение на практике.

