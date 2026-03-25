«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фермерское движение в России прошло большой путь, став серьезной созидательной силой и продолжив лучшие традиции крестьянского труда, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Мероприятие стартовало 24 марта в Казани. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

За прошедшее время фермерское движение в России прошло большой путь, стало серьезной созидательной силой, достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Во многом благодаря вам <...> во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты, расширяются площади сельхозугодий, меняется к лучшему культура производства, — отметил Путин.

Президент особо подчеркнул активную работу ассоциации, которая вносит вклад в консолидацию профессионального сообщества, решение отраслевых проблем, совершенствование законодательства и развитие сельских территорий. Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложения участников найдут воплощение на практике.

Ранее стало известно, что 25 марта, в День работника культуры, Путин примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры. Также премии в рамках торжественного мероприятия будут вручены за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

