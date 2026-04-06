06 апреля 2026 в 13:12

Стало известно, сколько газа осталось у Европы

Сийярто: в хранилищах ЕС запасы газа составляют 9% годового потребления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запасы газа в подземных хранилищах стран ЕС составляют около 9% от годового потребления и существует риск дефицита, заявил на пресс-конференции в Кишкундорожме министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Венгрии объем запасов газа достигает 25% от годового потребления. Министр также отметил, что власти приняли решение прекратить экспорт газа на Украину и направить эти объемы в подземные хранилища.

Поскольку мощности хранилищ природного газа в Европе покрывают лишь 9% годового потребления, в Европе легко может возникнуть дефицит газа. Речь идет не о ценовом кризисе, а о дефиците газа, — сообщил политик.

Ранее сообщалось, что эскалация на Ближнем Востоке стала настоящей катастрофой для американских фермеров. Дело в том, что через Ормузский пролив шли крупные поставки удобрений, которые подорожали.

До этого стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, поэтому стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.

