Война на Ближнем Востоке перекрыла кислород фермерам из США Эскалация на Ближнем Востоке ударила по сельскому хозяйству США

Эскалация на Ближнем Востоке стала настоящей катастрофой на американских фермеров, передает NBC News. Дело в том, что через Ормузский пролив шли крупные поставки удобрений, которые подорожали и стали дефицитными.

До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США, — сказано в сообщении.

До этого заведующая научно-учебной лабораторией исследований современного Ирана НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева допустила, что дефицит воды и удобрений в ряде стран может привести к голоду. По ее словам, рынок может недосчитаться около трети поставок удобрений.