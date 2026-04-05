Война на Ближнем Востоке перекрыла кислород фермерам из США

Эскалация на Ближнем Востоке стала настоящей катастрофой на американских фермеров, передает NBC News. Дело в том, что через Ормузский пролив шли крупные поставки удобрений, которые подорожали и стали дефицитными.
До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США, — сказано в сообщении.
Ранее в четырех аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиационным топливом. Речь идет о миланском Линате, а также воздушных гаванях Венеции, Тревизо и Болоньи. Согласно бюллетеням предполетной информации, приоритет при заправке отдадут санитарным и государственным рейсам, а также перелетам длительностью более трех часов.
До этого заведующая научно-учебной лабораторией исследований современного Ирана НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева допустила, что дефицит воды и удобрений в ряде стран может привести к голоду. По ее словам, рынок может недосчитаться около трети поставок удобрений.