Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 18:47

Италия послушно ввела топливные ограничения после призыва ЕК

В четырех аэропортах Италии ввели ограничения на заправку самолетов

Заправка самолета Заправка самолета Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В четырех аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиационным топливом, сообщает газета Corriere della Sera. Речь идет о миланском Линате, а также воздушных гаванях Венеции, Тревизо и Болоньи. Согласно бюллетеням предполетной информации, приоритет при заправке отдадут санитарным и государственным рейсам, а также перелетам длительностью более трех часов.

Четыре итальянских аэропорта сообщили о «сокращении» или «ограниченном» наличии авиационного топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля, что, по всей видимости, является первым признаком «контролируемого» регулирования объемов одним из основных поставщиков в свете кризиса на Ближнем Востоке, — сказано в публикации.

Ранее Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом не принимать меры, которые могут привести к росту потребления топлива. В заявлении также рекомендовано консультироваться с соседними странами и самой комиссией для сохранения согласованности и стабильности внутреннего рынка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявил, что ЕК следовало бы вернуть российские энергоносители на европейский рынок, чтобы избежать энергокризиса, а не раздавать жалкие призывы к экономии.

Европа
авиакеросин
Италия
энергетический кризис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Российская ПВО за три часа сбила почти 150 украинских дронов
В Новороссийске обломки БПЛА попали в жилой дом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.