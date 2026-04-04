Италия послушно ввела топливные ограничения после призыва ЕК

В четырех аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиационным топливом, сообщает газета Corriere della Sera. Речь идет о миланском Линате, а также воздушных гаванях Венеции, Тревизо и Болоньи. Согласно бюллетеням предполетной информации, приоритет при заправке отдадут санитарным и государственным рейсам, а также перелетам длительностью более трех часов.

Четыре итальянских аэропорта сообщили о «сокращении» или «ограниченном» наличии авиационного топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля, что, по всей видимости, является первым признаком «контролируемого» регулирования объемов одним из основных поставщиков в свете кризиса на Ближнем Востоке, — сказано в публикации.

Ранее Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом не принимать меры, которые могут привести к росту потребления топлива. В заявлении также рекомендовано консультироваться с соседними странами и самой комиссией для сохранения согласованности и стабильности внутреннего рынка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявил, что ЕК следовало бы вернуть российские энергоносители на европейский рынок, чтобы избежать энергокризиса, а не раздавать жалкие призывы к экономии.