31 марта 2026 в 15:46

Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом не принимать меры, которые могут привести к росту потребления топлива. В заявлении, опубликованном пресс-службой ЕК, также рекомендовано консультироваться с соседними странами и самой комиссией для сохранения согласованности и стабильности внутреннего рынка.

Государства-члены должны воздерживаться от принятия мер, которые могут привести к росту потребления топлива, ограничить свободное перемещение нефтепродуктов или снизить стимулы для работы нефтеперерабатывающих заводов в ЕС, — говорится в обращении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тем временем отметил, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.

Еврокомиссия
Евросоюз
топливо
экономия
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

