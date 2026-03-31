Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом не принимать меры, которые могут привести к росту потребления топлива. В заявлении, опубликованном пресс-службой ЕК, также рекомендовано консультироваться с соседними странами и самой комиссией для сохранения согласованности и стабильности внутреннего рынка.

Государства-члены должны воздерживаться от принятия мер, которые могут привести к росту потребления топлива, ограничить свободное перемещение нефтепродуктов или снизить стимулы для работы нефтеперерабатывающих заводов в ЕС, — говорится в обращении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тем временем отметил, что Евросоюз рано или поздно будет вынужден вернуться к покупке российской нефти. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.