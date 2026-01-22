Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 00:44

Министр торговли США спровоцировал скандал в Давосе

Глава ЕЦБ Лагард покинула ужин в Давосе в ходе речи главы Минторга США Лютника

Кристин Лагард Кристин Лагард Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно ушла с закрытого ужина в Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника, пишет Bloomberg. Причиной стал тон его речи, в которой политик резко критиковал Европу и превозносил американскую экономику.

Мероприятие, на котором присутствовало более 100 человек, завершалось речью Лютника. По данным источников агентства, его замечания о «неконкурентоспособности европейцев» вызвали в зале свист и неодобрительные возгласы. Лагард, не дожидаясь окончания, покинула зал.

Как утверждают журналисты, поступок Лагард поддержали некоторые из присутствующих. Так, один из европейских гендиректоров, пожелавший остаться неназванным, сказал, что глава ЕЦБ была права и что Европе нужно «постоять за себя».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа сталкивается с энергетическим кризисом из-за ставки на возобновляемые источники. Он раскритиковал строительство ветряных электростанций, призвал открывать энергозаводы и развивать атомную энергетику.

Кристин Лагард
Давос
США
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Гороскоп на 22 января: общаемся с котами, сохраняем спокойствие
Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза
Трамп дал оценку своим помощникам в урегулировании кризиса на Украине
Четыре цистерны грузового поезда сошли с рельсов под Тулой
В Германии предложили Дании совершить историческую сделку
Бойкот за Гренландию: сорвет ли Европа Трампу ЧМ по футболу в США
Министр торговли США спровоцировал скандал в Давосе
«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией
Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения
Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года
«Я бы сильно не ждала предложения»: почему Товстик не женится на Дибровой
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.