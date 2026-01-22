Министр торговли США спровоцировал скандал в Давосе Глава ЕЦБ Лагард покинула ужин в Давосе в ходе речи главы Минторга США Лютника

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард демонстративно ушла с закрытого ужина в Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника, пишет Bloomberg. Причиной стал тон его речи, в которой политик резко критиковал Европу и превозносил американскую экономику.

Мероприятие, на котором присутствовало более 100 человек, завершалось речью Лютника. По данным источников агентства, его замечания о «неконкурентоспособности европейцев» вызвали в зале свист и неодобрительные возгласы. Лагард, не дожидаясь окончания, покинула зал.

Как утверждают журналисты, поступок Лагард поддержали некоторые из присутствующих. Так, один из европейских гендиректоров, пожелавший остаться неназванным, сказал, что глава ЕЦБ была права и что Европе нужно «постоять за себя».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа сталкивается с энергетическим кризисом из-за ставки на возобновляемые источники. Он раскритиковал строительство ветряных электростанций, призвал открывать энергозаводы и развивать атомную энергетику.