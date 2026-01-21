Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе

Европа сталкивается с энергетическим кризисом из-за ставки на возобновляемые источники, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое транслировалось на сайте Белого дома. Он раскритиковал строительство ветряных электростанций, призвал открывать энергозаводы и развивать атомную энергетику.

Вместо того чтобы строить неэффективные, убыточные ветряные электростанции, мы их демонтируем и не выдаем разрешения на строительство новых. Вместо того чтобы закрывать энергетические заводы, мы их открываем. Надо двигаться в сторону атомной энергетики. Ну, разрушайте ваши земли, — высказался глава США.

Ранее экс-министр финансов немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб заявил, что разрыв связей с Россией привел Евросоюз к рискованной зависимости от Соединенных Штатов в энергетической сфере. По его словам, это вынуждает Брюссель идти на уступки по важнейшим темам, в том числе касающимся Гренландии.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ страны от атомной энергетики был крупной стратегической ошибкой, требующей исправления. По его словам, государству нужно возводить новые атомные станции, так как переход на другие источники энергии стал самым затратным в мире и вызвал нехватку генерирующих мощностей.