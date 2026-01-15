Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 20:03

Мерц назвал самую главную стратегическую ошибку Германии

Мерц назвал отказ от атомной энергетики стратегическим просчетом Берлина

Решение Германии отказаться от атомной энергетики стало серьезной стратегической ошибкой и теперь эту ошибку необходимо исправлять, заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, стране требуется строить новые атомные электростанции, так как энергетический переход оказался самым дорогим в мире и привел к дефициту генерирующих мощностей, передает РИА Новости.

Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой. <...> Мы сделали что-то, что сейчас нам нужно исправлять, но у нас слишком мало мощностей по производству энергии. <...> Атомные электростанции должны быть построены, — говорится в сообщении.

Ранее колумнист газеты The Daily Telegraph Катя Хойер заявила, что энергетика Германии после разрыва отношений с Россией стала дорогой, ненадежной и уязвимой для диверсий, утратив часть политической воли. По ее мнению, будущие связи с Москвой играют сейчас важную роль.

Кроме того, Россия заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза в 2025 году. Суммарный экспорт составил приблизительно 38 млрд кубометров. Больший объем газа в ЕС поставили Норвегия, США и Алжир. Общий импорт газа государствами объединения в 2025 году достиг 313,6 млрд кубометров, что на 5,3% превышает показатель предыдущего года.

