19 января 2026 в 05:33

В Германии раскрыли цену европейской энергетической независимости от России

Бродкорб: Европа не может препятствовать США после отказа от связей с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разрыв связей с Россией привел ЕС к опасной энергетической зависимости от США, заявил экс-министр финансов немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб. По его словам, которые передает Welt, из-за этого Брюссель вынужден идти на уступки по ключевым вопросам, таким как Гренландия.

Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема, — заявил Бродкорб.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил: отказ Китая от поставок российской электроэнергии не окажет значительного влияния на экономику России. По его словам, до этого момента экспорт энергоносителей из РФ в КНР не производился в крупных объемах.

До этого стало известно, что европейцы могут столкнуться с тем, что энергоносители станут для них дороже из-за возможного решения ЕС запретить морские перевозки нефти из России, заявил доцент Финансового университета Иван Пятибратов. По словам эксперта, при таком сценарии развития событий возрастет нагрузка на экономику Европы.

