Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях

Европейцы могут столкнутся с тем, что энергоносителя станут для них дороже из-за возможного решения ЕС запретить морские перевозки нефти из России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» доцент Финансового университета Иван Пятибратов. По словам эксперта, при таком сценарии развития событий возрастет нагрузка на экономику Европы.

Это в любом случае — удорожание. Потому что нельзя сделать так, чтобы в конечном счете европейский конечный потребитель получал энергоносители по более низким ценам, потому что дорожает абсолютно все — от фрахта и до страховки. Это вопрос изменения потенциального маршрута. Как правило, маршруты, которые уже имеются, они максимально оптимизированы, — пояснил Пятибратов.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что приобретали в России. По его словам, российские ресурсы обходились примерно в три раза дешевле. До этого Торрембини сообщил, что антироссийские санкции лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию.