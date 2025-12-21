МИД России предупредил Евросоюз о риске остаться без праздников Захарова: Евросоюз рискует лишиться даже праздников из-за поддержки Украины

Руководству Европейского союза следует одуматься и перестать изничтожать себя, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в противном случае из-за безумной поддержки Украины и отказа от российских энергоносителей регион может лишиться даже праздников.

Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика еэсовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники? — задалась вопросом дипломат.

Захарова обратила внимание на публикации, что в Берлине оказалось под угрозой новогоднее празднование у Бранденбургских ворот. Это стало следствием отказа Брюсселя и ряда других крупных городов Европы от энергоносителей из России и перехода на режим строгой экономии.

Ранее Захарова заявила, что Запад нанес серьезный ущерб арктическому сотрудничеству, пытаясь ввергнуть этот регион в конфронтацию. По ее словам, некоторые страны «наломали много льдов» и разрушили существующие форматы взаимодействия.