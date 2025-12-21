Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 11:46

МИД России предупредил Евросоюз о риске остаться без праздников

Захарова: Евросоюз рискует лишиться даже праздников из-за поддержки Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Руководству Европейского союза следует одуматься и перестать изничтожать себя, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в противном случае из-за безумной поддержки Украины и отказа от российских энергоносителей регион может лишиться даже праздников.

Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика еэсовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники?задалась вопросом дипломат.

Захарова обратила внимание на публикации, что в Берлине оказалось под угрозой новогоднее празднование у Бранденбургских ворот. Это стало следствием отказа Брюсселя и ряда других крупных городов Европы от энергоносителей из России и перехода на режим строгой экономии.

Ранее Захарова заявила, что Запад нанес серьезный ущерб арктическому сотрудничеству, пытаясь ввергнуть этот регион в конфронтацию. По ее словам, некоторые страны «наломали много льдов» и разрушили существующие форматы взаимодействия.

МИД РФ
Мария Захарова
Евросоюз
Европа
энергоносители
российский газ
Украина
Берлин
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал сумму перевода, которая может потребовать проверки родства
Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 декабря, что с долларом, евро и юанем
ВСУ потеряли танки Abrams и Leopard в ДНР
Какие советские фильмы обязательно показывать современным детям и почему
В Минобороны поделились данными о сбитых за сутки БПЛА ВСУ
Раскрыты потери ВСУ за сутки
Песков раскрыл, что не понравилось Путину на прямой линии
Самый эффектный бортпроводник России развелся с женой
Зажатым в тиски в Димитрове бойцам ВСУ не оставили шансов на выживание
Российские войска стерли в пыль военное предприятие
Ушедшие из России бренды получили неожиданный сигнал
Наступление ВС РФ на Харьков 21 декабря: жуткий голод, ситуация в Купянске
Стало известно, кто может дать российским саночникам путевку на ОИ
Захарова рассказала, кто спасает Рождество в ЕС из-за провала властей
Умер советский художник, чьи работы выставлялись в Мексике и Японии
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
«Дурак и скотина»: Тарасова об отстранении фигуриста из России за насилие
Умер народный артист СССР, снявшийся более чем в 30 фильмах
Правительство направит деньги на развитие ЖКХ в трех регионах
Россия обошла США и Францию в «водочной гонке»
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.