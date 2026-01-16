Энергетик раскрыл последствия полного отказа Китая от электроэнергии РФ

Отказ Китая от поставок российской электроэнергии не окажет значительного влияния на экономику России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, до этого момента экспорт энергоносителей из РФ в КНР не производился в крупных объемах.

Китай в последние годы очень много вводит в эксплуатацию новые электростанции, активно развивает все виды генерации, собственное производство наращивается. При этом поставки из России для китайского рынка были в очень маленьких объемах в их масштабе. Для нас, конечно, это было выгодно. Но у нас электроэнергии, доступной для экспорта, становится все меньше, а у Китая внутренняя генерация активно растет. И получается, что когда у нас возникают дефицитные моменты, не хватает электроэнергии в регионах, у нас тоже цены поднимаются. Для бюджета государства остановка поставок электроэнергии в Китай фактически ни на что не повлияет, потому что она много и не приносила, она позволяла зарабатывать отдельным компаниям, — прокомментировал Юшков.

Ранее появилась информация, что с 1 января Китай отказался от закупок электроэнергии из России. Причиной решения стали экспортные тарифы, которые впервые оказались выше внутренних цен в КНР.