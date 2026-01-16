Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:46

Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию

«Коммерсант»: Китай прекратил импорт электроэнергии из России с 1 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Китай с 1 января приостановил импорт электроэнергии из России, пишет «Коммерсант». По его данным, причиной стали экспортные тарифы, которые впервые оказались выше внутренних цен в КНР.

Контракт между «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая действует до 2037 года. При этом объемы поставок начали снижаться еще в августе 2023 года из-за нарастающего дефицита мощностей в энергосистеме дальневосточных регионов. В «Интер РАО» сообщили, что соглашение остается в силе, а стороны прорабатывают варианты возобновления импорта.

В Минэнерго пояснили, что поставки могут возобновиться при поступлении запроса со стороны КНР и согласовании взаимоприемлемых условий. Эксперты указывают, что для Китая объемы российской электроэнергии не играли существенной роли и без труда могут быть компенсированы.

Ранее сообщалось, что США за первые 10 месяцев 2025 года значительно увеличили закупки сладостей из России, достигнув максимального показателя с 2021 года, За январь — октябрь американские компании импортировали сладких товаров на общую сумму $5 млн (391 млн рублей). Наибольшую долю в импорте заняла выпечка. Ее закупки выросли на 23% в годовом выражении.

