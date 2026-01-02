Новый год — 2026
02 января 2026 в 17:15

Главного банкира ЕС уличили в несостыковках с доходами

FT: председатель ЕЦБ Лагард за год заработала на 56% больше официальной зарплаты

Кристин Лагард Кристин Лагард Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/imago-images.de/Global Look Press
Годовой доход председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в 2024 году на 56% превысил ее официальную базовую зарплату, сообщает Financial Times. Общий заработок Лагард составил около €726 тыс. евро (более 66 млн рублей), хотя в отчете ЕЦБ указаны €466 тыс. (более 42 млн рублей).

Согласно анализу издания, основная зарплата Лагард уже делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС. Дополнительно она получает примерно €135 тыс. (более 12 млн рублей) на жилищные и другие расходы, а также около €125 тыс. (более 11 млн рублей) как член совета директоров Банка международных расчетов.

В ЕЦБ отказались комментировать расчеты FT, отметив, что система вознаграждения главы банка была установлена при его создании в 1998 году и с тех пор изменялась лишь в рамках ежегодной индексации, применяемой ко всем сотрудникам.

Ранее Лагард заявила, что Европейский центральный банк не поддержит механизм кредитования Украины, если он будет противоречить законодательству Евросоюза. Она выразила надежду на то, что лидеры ЕС смогут разработать юридически допустимый вариант.

