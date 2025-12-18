Новый год-2026
18 декабря 2025 в 21:50

В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины

ЕЦБ призвал разработать юридически приемлемый вариант кредитования Украины

Здание ЕЦБ, Франкфурт-на-Майне Здание ЕЦБ, Франкфурт-на-Майне Фото: IMAGO/Florian Gaul/Global Look Press
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержит механизм кредитования Украины, если он будет противоречить законодательству Евросоюза, заявила глава финансового института Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ. Она выразила надежду на то, что лидеры ЕС смогут разработать юридически допустимый вариант, передает ТАСС.

Мы — регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права. Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать. <...> Однако Центральный банк не должен поощрять или поддерживать механизм, в соответствии с которым мы были бы вынуждены нарушать статью 123 Договора [о функционировании ЕС], — отметила она.

Согласно статье 123 Договора о функционировании ЕС, Европейскому центральному банку прямо запрещено осуществлять монетарное финансирование, то есть «печатать деньги» для покрытия бюджетных расходов государств. Именно такой статус может получить планируемый кредит Евросоюза Украине.

Ранее депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай заявил, что в Европе хотят завладеть замороженными российскими активами, чтобы решить собственные внутренние проблемы. По его словам, лидеры ЕС даже не рассматривают их экспроприацию как инструмент помощи Украине.

