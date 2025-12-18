Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:56

В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы

Депутат Бородай: ЕС хочет экспроприировать активы РФ для решения своих проблем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Европе хотят завладеть замороженными российскими активами, чтобы решить собственные внутренние проблемы, высказал мнение депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай в интервью ТАСС. По его словам, лидеры ЕС даже не рассматривают их экспроприацию как инструмент помощи Украине.

По словам парламентария, мотивом для конфискации является не поддержка Киева, а желание руководителей стран ЕС, особенно «партии войны», компенсировать падение уровня жизни. Он отметил, что все экономические трудности европейские лидеры пытаются объяснить «российской угрозой».

Денег у Европы для поддержки своей инфраструктуры не хватает <...> Поэтому добраться до этих денег так называемым европейским лидерам <...> очень хочется. Но для того, чтобы добраться, надо нарушить принципы, по которым они создавали вот это самое европейское сообщество, — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита ЕС заявил, что ключевые страны Евросоюза не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины. По его словам, в сообществе на данный момент не готовы обсуждать иные варианты помощи Киеву, кроме как «репарационный кредит».

