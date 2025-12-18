Новый год-2026
Туск раскрыл позицию ключевых стран Евросоюза по финансированию Киева

Туск: ключевые страны ЕС не хотят финансировать Украину из собственного бюджета

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Ключевые страны Евросоюза не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита ЕС. По его словам, которые приводит Reuters, в сообществе на данный момент не готовы обсуждать иные варианты помощи Киеву, кроме как «репарационный кредит».

Использование резерва, который является частью европейского бюджета, не вызывает энтузиазма в некоторых ключевых, кстати, странах. Так что я бы не искал надежды в предложениях о том, чтобы непосредственно европейские деньги были или механизмом гарантии, или источником кредита, — сказал он.

На саммите Евросоюза в Брюсселе главной темой повестки стало выделение средств Украине на 2026–2027 годы. Европейская комиссия предложила для обсуждения два варианта кредитной поддержки — коллективный заем или так называемый репарационный кредит. Оба подхода сталкиваются с сопротивлением со стороны некоторых стран-членов ЕС.

Туск заявил, что в ходе саммита произошел «перелом» по вопросу экспроприации российских активов. По его словам, все участники уже согласны, что стоит попробовать этот механизм, но некоторые страны будут «биться до последнего» за максимальные гарантии.

