Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов Туск заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС по Украине

На саммите Евросоюза в Брюсселе произошел «перелом» по вопросу экспроприации российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, все участники уже согласны, что стоит попробовать этот механизм, но некоторые страны будут «биться до последнего» за максимальные гарантии, передает ТАСС.

Я должен быть осторожным в формулировках, однако мы наверняка находимся после перелома. <...> Перелом означает то, что все согласны, что стоит попробовать. Однако некоторые страны будут биться до последнего, чтобы максимизировать гарантии для них, — сказал Туск.

Туск также пояснил, что дальнейшая дискуссия о так называемом репарационном кредите для Украины продлится еще много часов и будет сосредоточена на технических аспектах изъятия активов. Он также отметил, что в настоящий момент ЕС не готов обсуждать альтернативные варианты финансирования Киева, в том числе за счет резервов сообщества, из-за позиции ряда государств-членов.

Ранее в СВР РФ констатировали, что руководство Великобритании предпринимает активные попытки убедить Европейский союз принять решение об изъятии замороженных российских активов. В ведомстве отметили, что Лондон «отчаянно продавливает» вопрос конфискации средств у бельгийского депозитария Euroclear, фактически призывая Брюссель к краже заблокированных финансов.