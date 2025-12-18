Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:32

Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов

Туск заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС по Украине

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На саммите Евросоюза в Брюсселе произошел «перелом» по вопросу экспроприации российских активов, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, все участники уже согласны, что стоит попробовать этот механизм, но некоторые страны будут «биться до последнего» за максимальные гарантии, передает ТАСС.

Я должен быть осторожным в формулировках, однако мы наверняка находимся после перелома. <...> Перелом означает то, что все согласны, что стоит попробовать. Однако некоторые страны будут биться до последнего, чтобы максимизировать гарантии для них, — сказал Туск.

Туск также пояснил, что дальнейшая дискуссия о так называемом репарационном кредите для Украины продлится еще много часов и будет сосредоточена на технических аспектах изъятия активов. Он также отметил, что в настоящий момент ЕС не готов обсуждать альтернативные варианты финансирования Киева, в том числе за счет резервов сообщества, из-за позиции ряда государств-членов.

Ранее в СВР РФ констатировали, что руководство Великобритании предпринимает активные попытки убедить Европейский союз принять решение об изъятии замороженных российских активов. В ведомстве отметили, что Лондон «отчаянно продавливает» вопрос конфискации средств у бельгийского депозитария Euroclear, фактически призывая Брюссель к краже заблокированных финансов.

Дональд Туск
саммиты
Евросоюз
Украина
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Энергетик умер при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Во Франции назвали армию России одной из лучших в мире
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.