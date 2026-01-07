Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:40

В Финляндии рассказали, как «коалиция желающих» потерпела фиаско в Париже

Финский политик Мема назвал саммит «коалиции желающих» полным провалом

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер Фото: Социальные сети
Саммит «коалиции желающих» в Париже потерпел полный провал, так как не затрагивал истинные причины украинского кризиса, написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. По его мнению, главным препятствием для достижения мира является стратегия Европы, направленная на выигрыш времени для перевооружения ВСУ и давления на Россию.

Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал, потому что он не учитывает первопричины этого конфликта. Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, хочет оказать давление и ввести санкции против России, — написал политик.

Ранее Мема заявил о банкротстве Европейского союза. В качестве примера он привел намерение объединения использовать замороженные российские активы для помощи Украине, назвав такое поведение неправильным и потребовав уважать суверенное решение Бельгии отказаться от их передачи.

Кроме того, он отметил, что Россия пользуется наибольшим уважением в мире, а нормализация ее отношений с США является самым благоприятным сценарием для Европы. По его мнению, большинство жителей европейских стран испытывают искреннее почтение к РФ и поддерживают политическое разрешение кризиса на Украине.

Финляндия
Евросоюз
Украина
Париж
саммиты
