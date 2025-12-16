Европейский союз обанкротился, такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, на это указывает стремление объединения использовать замороженные российские активы для Украины.

Евросоюз находится на грани банкротства, и идея использования замороженных российских активов для Украины является самым ярким тому подтверждением, — сказал Мема.

Финский политик назвал поведение Европейского союза неправильным. Он потребовал от объединения уважения суверенитета Бельгии, а также ее решения отказаться от передачи активов Украине.

Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права.

Ранее Мема выразил недоумение из-за требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для урегулирования конфликта. По его мнению, глава государства хочет пятую статью НАТО, но не говорит об этом прямо.