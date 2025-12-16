Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:46

В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза

Политик Мема назвал ЕС банкротом из-за намерения использовать активы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейский союз обанкротился, такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, на это указывает стремление объединения использовать замороженные российские активы для Украины.

Евросоюз находится на грани банкротства, и идея использования замороженных российских активов для Украины является самым ярким тому подтверждением, — сказал Мема.

Финский политик назвал поведение Европейского союза неправильным. Он потребовал от объединения уважения суверенитета Бельгии, а также ее решения отказаться от передачи активов Украине.

Как считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возможная судебная победа России в споре о замороженных активах приведет к краху экономики Бельгии. Он уверен, что такое решение противоречит нормам международного права.

Ранее Мема выразил недоумение из-за требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для урегулирования конфликта. По его мнению, глава государства хочет пятую статью НАТО, но не говорит об этом прямо.

Финляндия
Евросоюз
Европа
замороженные активы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торт «Птичье молоко» по ГОСТу: пошаговый рецепт как в кондитерской
Врач предостерегла от использования новогодних ароматических свечей
Пожар вспыхнул на заводе в Свердловской области
Анастасия Решетова объяснила, зачем ей нужны хейтеры
Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ
На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин
ВСУ остались без важного объекта на Северском направлении
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.