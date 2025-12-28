Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:40

«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников

Il Fatto quotidiano: кредит ЕС Украине стал политическим поражением Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники потерпели политическое поражение, сообщает итальянская газета Il Fatto quotidiano. По мнению журналистов, на это указывает решение Европейского союза о предоставлении Киеву кредита вместо экспроприации замороженных российских активов. Авторы материала констатировали, что Запад выбрал компромисс.

Решение Брюсселя страхует бюджет [Украины] на 2026 год. С технической точки зрения это облегчение, но с политической — поражение Зеленского и его европейских сторонников, которые обещали заставить платить Москву, а на деле остановились на компромиссе, — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что 2025 год стал «худшим» для Украины после выволочки в Белом доме. Они отметили, что армия страны терпит неудачи на поле боя, в Вашингтоне больше не оказывают поддержку Киеву, а Зеленский оказался «загнан в угол».

Ранее профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини предположил, что Зеленский хочет обмануть президента США Дональда Трампа. По его словам, именно с этой целью политик развивает тему выборов на Украине.

Украина
Владимир Зеленский
Киев
Евросоюз
Европа
Запад
замороженные активы
