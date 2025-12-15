Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:56

В Финляндии пришли в недоумение из-за требования Зеленского

Политик Мема удивился условию Зеленского для завершения украинского конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Армандо Мема на своей странице в социальной сети Х выразил недоумение из-за требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для урегулирования конфликта. По его мнению, глава государства хочет пятую статью НАТО, но не говорит об этом прямо.

Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле, — убежден Мема.

Политик выразил уверенность, что Украина продолжит настаивать на членстве в НАТО. Однако пока киевские власти не откажутся от данного требования, конфликт не прекратится, заключил Мема.

Ранее внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен предположил, что Зеленского могут сместить с поста главы государства путем замаскированного переворота. По его словам, демократический сдвиг в стране может произойти под руководством западных держав.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
Финляндия
конфликты
НАТО
Североатлантический альянс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об ощутимых налогах в 2026 году
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Раскрыты подробности о маршруте в Пермском крае, где исчезли туристы
Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно выпить на Новый год
Удары по Украине сегодня, 15 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Стало известно, где живет и чем занимается экс-лидер Сирии Асад
МИД России напомнил Западу о причастности к убийствам журналистов
Каллас отчиталась о выполнении ЕС одного обещания Украине
Раскрыты новые детали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий
Ветеринар дал советы, как уберечь лапы собаки от дорожных реагентов
«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя
Каллас сделала заявление по российским активам на фоне иска Центробанка
«Был замечательным»: певец Осин эмоционально высказался о смерти Оганезова
Фаза Луны сегодня, 15 декабря: ленимся, закаляемся, судимся
В Молдавии раскрыли, о чем Кишинев умолял Международный валютный фонд
Зеленский и Рютте попросили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Пленный рассказал о проблемах с провизией
Гороскоп 15 декабря: ищем радость в мелочах, общаемся с семьей
Ревнивец-студент в российском регионе получил удар ножницами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.