Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» в Финляндии Армандо Мема на своей странице в социальной сети Х выразил недоумение из-за требования президента Украины Владимира Зеленского по гарантиям безопасности для урегулирования конфликта. По его мнению, глава государства хочет пятую статью НАТО, но не говорит об этом прямо.

Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле, — убежден Мема.

Политик выразил уверенность, что Украина продолжит настаивать на членстве в НАТО. Однако пока киевские власти не откажутся от данного требования, конфликт не прекратится, заключил Мема.

Ранее внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен предположил, что Зеленского могут сместить с поста главы государства путем замаскированного переворота. По его словам, демократический сдвиг в стране может произойти под руководством западных держав.