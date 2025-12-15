«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте Аналитик Хеннингсен предупредил Зеленского о перевороте под руководством Запада

Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста главы государства путем замаскированного переворота, такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен. По его словам, демократический сдвиг в стране может произойти под руководством западных держав.

Нельзя исключать, что западные державы могут предотвратить выборы или какой-то потенциальный демократический сдвиг на Украине с помощью переворота. Кстати, переворот под руководством Запада, конечно, будет замаскирован под что-то другое, — считает Хеннингсен.

Он добавил, что переворот случится «в мгновение ока». Хеннингсен убежден, что это произойдет, как только на Западе поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Уинстоном Черчиллем.

Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард констатировал, что Зеленский оказался на грани того, чтобы задействовать последние резервы украинской армии в одной точке. По его словам, это повышает риск поражения.