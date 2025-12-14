Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Швейцарии предупредили об игре ва-банк Зеленского

Подполковник ВС Швейцарии Боссхард: Зеленский может потратить последние резервы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский оказался на грани того, чтобы задействовать последние резервы ВСУ в одной точке, заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, которые передает ТАСС, это повышает риск поражения.

Зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками, Зеленский, вероятно, испытывает сейчас сильное искушение поставить все на одну карту и потратить свои последние резервы. Если он не поймет, когда нужно остановиться, он рискует потерять все, — заявил Боссхард.

Согласно мнению военного аналитика, российские войска продвинулись очень быстро, освободив город Северск в ДНР. Боссхард считает, что если наступление в Запорожской области будет развиваться с аналогичной скоростью, то ВС РФ «смогут подойти к границам Запорожья». Такое развитие событий, по его убеждению, создаст серьезное давление на украинское руководство, включая президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте из-за слабого военного и политического руководства, в том числе из-за Зеленского. По информации аналитиков, даже на ключевых участках линии соприкосновения украинские БПЛА нередко приходится доставлять гражданским.

