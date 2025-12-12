Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте из-за слабого военного и политического руководства, в том числе из-за президента Владимира Зеленского, сообщили в издании Daily Express (DE). По информации аналитиков, даже на ключевых участках линии соприкосновения украинские БПЛА нередко приходится доставлять гражданским.

Правительство не выполняет свои обязанности по поддержке линии фронта <…> Главная проблема — Зеленский, — подчеркнули в издании.

Ранее президент Украины произнес речь перед пустыми креслами «коалиции желающих». Во время онлайн-выступления Зеленского представители Эстонии покинули свои места, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был занят посторонним разговором. Украинский лидер отчитался перед союзниками о переговорах с американцами по гарантиям безопасности.

До этого экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездка украинского президента в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. Он подчеркнул, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.