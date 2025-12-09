ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 08:10

«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон

Соскин: визит Зеленского в Лондон является провалом и подрывает мирный план США

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press
Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом, заявил в своем YouTube-канале экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.

Это полный провал для Украины. <…> Вы же отдаляетесь от плана [президента США Дональда] Трампа, вам самим не надоело? — сказал Соскин.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с Владимиром Зеленским. По оценке европейских лидеров, ближайшее время может оказаться решающим для окончания украинского конфликта.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что целью встречи Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне является лишь поиск удобных формулировок для срыва мирного плана президента США. По его мнению, завершение конфликта невыгодно ни Зеленскому, ни Европе.

Украина
Владимир Зеленский
Олег Соскин
Лондон
визиты
