09 декабря 2025 в 00:45

Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины

Мерц и Макрон заявили, что ближайшие дни могут быть решающими для Украины

Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В ходе встречи в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua». По оценке европейских лидеров, ближайшее время может оказаться решающим для завершения украинского конфликта.

У нас много карт в руках, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Зеленском, который до сих пор, по его словам, не ознакомился с его проектом мирного соглашения. Глава Белого дома отметил, что окружение украинского лидера высоко оценило предложение, но его мнение остается неизвестным.

До этого Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Соответствующее решение необходимо принять в ближайшее время, убежден президент Франции.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что обращение Макрона к Си Цзиньпину с призывом к мораторию на удары по энергосистеме Украины свидетельствует о глубоком кризисе и слабости европейской дипломатии. По мнению эксперта, Китай, скорее всего, оставит этот призыв без ответа, а сама инициатива лишена практического смысла, учитывая позицию России и предыдущие нарушения подобных договоренностей со стороны Киева.

