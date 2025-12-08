ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 05:09

Трамп рассказал, чем его разочаровал Зеленский

Трамп заявил, что Зеленский так и не прочел проект США и разочаровал его

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер Белого дома пояснил, что тот до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что окружение Зеленского было крайне довольно предложением американских властей, но мнение самого президента Украины до сих пор не озвучено. Трамп добавил, что «кому-то придется объяснить», почему Зеленский до сих пор не изучил детали сделки.

Ранее сообщалось, что переговоры между американской и украинской делегациями, проходившие во Флориде, не привели к достижению соглашения по вопросу предоставления гарантий безопасности для Киева. В ходе консультаций также обсуждалась возможность изменения границ между Россией и Украиной, включая возможный территориальный «обмен».

До этого американский аналитик Грэм Фуллер заявил, что Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине. Он отметил, что у президента США сосредоточены все ключевые позиции.

