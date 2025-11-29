День матери
29 ноября 2025 в 15:28

В США заявили о начале жесткой игры Трампа против Украины и Евросоюза

Аналитик Фуллер: Трамп начинает жестко играть против Украины и Евросоюза

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине, заявил американский аналитик Грэм Фуллер на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, все козыри в данной ситуации находятся у главы Белого дома.

Аналитик напомнил о фразе бывшего замгоссекретаря США Виктории Нуланд: «К черту Европейский союз», которая, по его мнению, актуальна и сегодня. Он считает, что Европа не обладает достаточными ресурсами для противодействия Вашингтону, а украинский лидер Владимир Зеленский полностью лишен субъектности в этих переговорах.

Поэтому мне просто интересно, когда Трамп скажет: «К черту ЕС» или «К черту Зеленского». Ведь мы решаем. Это наше оружие. Это наши деньги. <…> Думаю, Трамп начинает играть жестко. Все козыри на руках именно у него, — заявил Фуллер.

По его словам, если Трамп потребует прекратить конфликт, Зеленский будет вынужден подчиниться, поскольку США контролируют ключевые рычаги влияния, включая военные поставки и финансирование.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

